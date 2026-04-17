Gorky Park, Frank и «Коммерсант»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты групп Gorky Park, «Отморозки», «Мураками», «Операция Пластилин», а также выступления оркестров в рамках Прокофьевского фестиваля. В театрах представят спектакли Frank с Данилой Козловским, «Домик на окраине» и «У каждого свои недостатки», а на выставках — фотоснимки с самых ярких культурных событий Челябинска. В кинотеатрах выйдут фильмы «Коммерсант», «Ангелы Ладоги» и «Родительский дом».



Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Группа Gorky Park

Концерты

Во дворце спорта «Юность» 18 апреля пройдет концерт легендарной рок-группы Gorky Park («Парк Горького») в новом составе. Поклонников ждут хиты — «Moscow Calling», «Bang», «Stranger» и «My Generation», а также новые композиции. Стоимость билета от 2 тыс. руб. до 9 тыс. руб. 16+

В «Центре международной торговли» 18 апреля состоится стендап-выступление Ольги Малащенко. Она известна как яркая представительница женского стендапа. Ольга Малащенко зарекомендовала себя как участница и резидент популярных юмористических проектов на ТНТ — «Открытый микрофон» и «Женский стендап». Ее выступления отличаются остротой, наблюдательностью и умением говорить на актуальные темы с юмором. Стоимость билета от 1,1 тыс. до 3,4 тыс. руб. 18+

В концертном зале им. Прокофьева 19 апреля в рамках первого Прокофьевского фестиваля состоится концерт Государственного симфонического оркестра Челябинской области и обладателя золотой медали XVII Международного конкурса им. Чайковского Сергея Давыдченко. Мероприятие приурочено к 135-летию композитора Сергея Прокофьева. В программе: концерт для фортепиано с оркестром №2, симфония №1 «Классическая», скифская сюита. Стоимость билета от 700 до 1,5 тыс. руб. 6+

В клубе The Бочка 19 апреля группа «Отморозки» проведет концерт в честь своего десятилетия. Коллектив подведет итоги своего творческого пути, от «Сибирской версты» до «Улетая», и представит новую программу, включающую как новинки, так и хиты. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. 18+

В Концертном зале им. Прокофьева 21 апреля в рамках первого Прокофьевского фестиваля также пройдет выступление пианиста Филиппа Копачевского, камерный хор с государственным симфоническим оркестром Челябинской области. В программу включили поэму «К пламени», вальсы Шопена, а также произведения Сергея Прокофьева — индийский галоп, шесть пьес из балета «Ромео и Джульетта», увертюра на еврейские темы и обработка русских народных песен. Стоимость билета от 700 до 1,5 тыс. руб. 6+

Клуб Ozz 21 апреля примет группу «Операция Пластилин» с юбилейным концертом. Коллектив представит программу, состоящую из главных песен своей дискографии. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. руб. 16+

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Группа «Операция Пластилин»

В ресторане «Максимилианс» 23 апреля состоится выступление рок-группы «Мураками» с программой «Избранное». Команда отправляется в тур, где сет-лист будет составлен на основе выбора поклонников. Как отмечает солистка Диляра Вагапова, зрители услышат самые любимые песни из более чем 20-летней истории группы, включающей 12 студийных альбомов. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. руб. 18+

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Группа «Мураками»

В концертном зале им. Прокофьева 24 апреля пройдет еще один концерт в честь 135-летия великого композитора Сергея Прокофьева. Выступит государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением художественного руководителя Алексея Рубина. На виолончели сыграет народный артист РФ Александр Рудин. В программе: цыганская фантазия из балета «Каменный цветок», симфония-концерт для виолончели с оркестром, а также фрагменты из балета «Золушка». Стоимость билета от 1,8 тыс. до 3,3 тыс. руб. 6+

Спектакли

В концертном зале «Таганай» 22 апреля пройдет шоу-спектакль Frank с участием актера Данилы Козловского. Это личная история, рассказанная и спетая от первого лица: детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни и ироничный взгляд на себя. Стоимость билета от 3,8 тыс. до 10 тыс. руб. 18+

Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ Актер Данила Козловский

В Новом художественном театре 22 апреля покажут один из новых спектаклей — «Домик на окраине» по пьесе Алексея Арбузова. Это история о людях, на долю которых выпали трудные испытания военного тыла, переплетении судеб, вынужденном взрослении на фоне ужасающих событий войны. Стоимость билета 500-700 руб. 16+

Во Дворце культуры железнодорожников 23 апреля пройдет спектакль «У каждого свои недостатки» по пьесе Саймона Уильямса «Nobody’s Perfect». Действие пьесы разворачивается в Лондоне. Главный герой — отец-одиночка, бухгалтер Леонард. Он живет с престарелым отцом и дочерью-школьницей. Втайне от своих родных Леонард пишет любовный роман. Он отправляет его под женским псевдонимом в издательство, не надеясь на успех. Однако все оборачивается совсем неожиданно для главного героя. Стоимость билета от 2,1 тыс. до 5 тыс. руб. 12+

Выставки

В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Челябинска — культурная столица 2027». В экспозиции представлены фотографии городских событий 2025–2026 годов — театральных спектаклей, фестивалей, музейных выставок, уличных перформансов, музыкальных концертов, спортивных событий и визитов популярных российских деятелей искусства в Челябинск. Выставка действует до 1 декабря 2026 года. 0+

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Театр драмы им. Наума Орлова в Челябинске

Кино

В челябинских кинотеатрах с 23 апреля выходит фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главных ролях. Действие кинокартины происходит в 1996 году в Москву. Молодой и предприимчивый банкир Андрей Рубанов вместе с другом Мишей вписываются в крупную сделку, мечтая стать олигархами и будущей элитой страны. Как оказалось, их втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны. Андрей Рубанок попадает в следственный изолятор. Теперь ему предстоит стать новым человеком и вернуться в привычный мир. 18+

Фото: Геннадий Авраменко Актер Александр Петров

В кинотеатре Челябинска с 23 апреля также появится фильм «Ангелы Ладоги». Зимой 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Некогда соперники в спорте должны объединиться, чтобы выжить и подарить надежду своему народу. В главных ролях — Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксений Трейстер, Виктор Добронравов.

С 23 апреля в челябинских кинотеатрах также можно посмотреть комедию «Родительский дом». Стюардесса Даша решает продать бабушкин дом и купить квартиру в столице. Она приезжает в деревню и встречает свою первую любовь — деревенского сыровара Мишу. Постепенно он превращает сделку с недвижимостью в настоящее испытание для Даши. В главных ролях — Полина Максимова и Роман Курцын. 12+

Ольга Воробьева