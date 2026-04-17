Сын Роберта Мугабе частично признал вину по делу о покушении на убийство

Беллармин Мугабе, сын бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, признал вину по двум пунктам обвинения в деле о покушении на убийство в Йоханнесбурге. Как сообщает BBC, Мугабе пошел на сделку со следствием и признался в том, что наводил огнестрельное оружие на человека и находился в Южной Африке незаконно.

Обвинения связаны с событиями 19 февраля 2026 года, когда в результате стрельбы в доме Мугабе в престижном районе Йоханнесбурге серьезно пострадал сотрудник обслуживающего персонала (изначально речь шла о садовнике, теперь — об охраннике). Следствие установило, что Мугабе и его телохранитель Тобиас Матонходзе повздорили с работником, и в ходе конфликта кто-то из этой пары дважды выстрелил в него. Орудие преступления до сих пор не найдено.

Мугабе и Матонходзе были предъявлены обвинения в покушении на убийство, нелегальной иммиграции, владении огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, препятствовании отправлению правосудия. Матонходзе признал себя виновным в покушении на убийство, остальные обвинения с него сняли. В прокуратуре Йоханнесбурга не уточняют, осталось ли обвинение в покушении на убийство в отношении Мугабе. Вынесение приговора обоим фигурантам намечено на 24 апреля.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Из ботаника в диктаторы

Роберт Габриэль Мугабе родился 21 февраля 1924 года в британской колонии Южная Родезия (сейчас — Зимбабве). В детстве посещал католическую школу. Один из его одноклассников позднее вспоминал: «Если бы у нас в ходу были такие прозвища, то мы бы звали его ботаником»

Фото: Gallo Images / REX / Shutterstock / Fotodom

В 1960 году будущий президент Зимбабве начал политическую карьеру, вступив в Национальную демократическую партию (НДП) и став ее секретарем по информации и печати. В 1961–1963 годах, после запрета НДП, занимал аналогичную должность в Союзе африканского народа Зимбабве (ЗАПУ). В 1963 году был арестован и провел в тюрьме 11 лет. После освобождения принял активное участие в партизанском движении

Фото: Brian Harris / REX / Shutterstock / Fotodom

После прихода к власти Мугабе устранил своих конкурентов, объявив их мятежниками. Борьба с ними вылилась в геноцид одного из племен. По разным оценкам, погибли от 10 тыс. до 20 тыс. мирных жителей

Фото: Getty Images

На выборах в 1980 году Мугабе стал премьер-министром, а страна получила новое название — Зимбабве. В 1987 году Мугабе упразднил пост премьер-министра, а себя назначил президентом страны. Впоследствии переизбирался в 1990, 1996, 2002, 2008 и 2013 годах

Фото: Herbie Knott / REX / Shutterstock / Fotodom

В начале 2000-х годов в Зимбабве начался так называемый черный передел: земли белых фермеров были экспроприированы и переданы коренному населению. Массовый захват фермерских земель вылился в погромы и убийства, без жилья остались сотни тысяч человек. Из-за того, что у коренных жителей не было навыков земледелия, 80% захваченных территорий оказались впоследствии заброшены

Фото: John Voos / The Independent / REX / Shutterstock / Fotodom

По итогам жилищной реформы, которую провел Мугабе, были снесены трущобы, без крова остались более 2,5 млн человек. После требования ООН прекратить антигуманную жилищную кампанию правительство заморозило реформу

Фото: Reuters

В 2008 году бывший лидер ЮАР Нельсон Мандела (на фото — в центре), с которым Мугабе познакомился еще во время обучения в южноафриканском Университете Форт-Хэйр и поддерживал приятельские отношения, заявил, что политический кризис в Зимбабве вызван «провалом руководства Мугабе»

Фото: AP / John Parkin

Роберт Мугабе был дважды женат. В октябре 2017 года вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва публично обвинил вторую супругу Мугабе — 52-летнюю Грейс Мугабе (на фото) — в том, что она пыталась его отравить и устранить как возможного преемника. По мнению ряда экспертов, господин Мугабе действительно намеревался сделать правителем страны свою жену

Фото: Reuters / Howard Burditt

За время правления Роберта Мугабе в стране произошла гиперинфляция — зимбабвийский доллар настолько обесценился, что в 2009 году национальная валюта была отменена. Сейчас в Зимбабве используется иностранная валюта. Уровень безработицы достигает 80%

Фото: Reuters / Howard Burditt

В СМИ неоднократно появлялась информация об ухудшении состояния здоровья Мугабе. В частности, журналисты писали, что президент страдает онкологическим заболеванием. В июле 2017 года Мугабе, выступая перед своими сторонниками, заявил, что не собирается умирать, и не знает никого, кто мог бы заменить его на посту президента

Фото: Reuters / Francois Lenoir

Роберт Мугабе внесен в Книгу рекордов Гиннесса как лидер государства, совершивший наибольшее количество зарубежных официальных визитов. В 2016 году президент открыл памятник самому себе. Пользователи соцсетей высмеяли скульптуру с поднятой рукой, сравнив ее с Суперменом

Фото: Автор неизвестен

До военного переворота 93-летний Роберт Мугабе являлся самым пожилым правителем в мире. В 2017 году на торжествах по случаю дня рождения несколько тысяч гостей были накормлены 93-килограммовым тортом, а сам президент надел на праздник костюм с собственным изображением

Фото: Herman Verwey / REX / Shutterstock / Fotodom

В ноябре 2017 года в стране произошел военный переворот в результате конфликта между Робертом Мугабе и вице-президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Во многих городах прошли массовые акции протеста против режима Мугабе

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

21 ноября 2017 года Роберт Мугабе покинул свой пост, военные поместили его под домашний арест

Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Политик скончался 6 сентября 2019 года в Сингапуре, где, как сообщила его семья, проходил лечение от тяжелой болезни. Ему было 95 лет

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

