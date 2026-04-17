Сын Роберта Мугабе частично признал вину по делу о покушении на убийство

Беллармин Мугабе, сын бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, признал вину по двум пунктам обвинения в деле о покушении на убийство в Йоханнесбурге. Как сообщает BBC, Мугабе пошел на сделку со следствием и признался в том, что наводил огнестрельное оружие на человека и находился в Южной Африке незаконно.

Обвинения связаны с событиями 19 февраля 2026 года, когда в результате стрельбы в доме Мугабе в престижном районе Йоханнесбурге серьезно пострадал сотрудник обслуживающего персонала (изначально речь шла о садовнике, теперь — об охраннике). Следствие установило, что Мугабе и его телохранитель Тобиас Матонходзе повздорили с работником, и в ходе конфликта кто-то из этой пары дважды выстрелил в него. Орудие преступления до сих пор не найдено.

Мугабе и Матонходзе были предъявлены обвинения в покушении на убийство, нелегальной иммиграции, владении огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, препятствовании отправлению правосудия. Матонходзе признал себя виновным в покушении на убийство, остальные обвинения с него сняли. В прокуратуре Йоханнесбурга не уточняют, осталось ли обвинение в покушении на убийство в отношении Мугабе. Вынесение приговора обоим фигурантам намечено на 24 апреля.

Алена Миклашевская