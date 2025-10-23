Яйцо опережает курицу

Как стало известно «Ъ-Черноземье», крупный производитель яиц в Воронежской области птицефабрика «Третьяковская» семьи Геннадия Ширяева планирует к концу 2026 года завершить строительство еще одной производственной, аналогичной уже существующей мощностью 1 млн яиц в сутки. Объем инвестиций оценивается в 2 млрд руб. Эксперты отмечают, что рынок РФ перенасыщен, но новые мощности могут быть востребованы в случае развития экспорта.

Предприятие инвестирует в расширение на фоне роста производства в регионе и стране

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Борисоглебском округе Воронежской области в селе Третьяки сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) бизнесмена Геннадия Ширяева планирует возвести птицефабрику на 1,1 млн птице-мест стоимостью порядка 2 млрд руб. к концу 2026 года, сообщили «Ъ-Черноземье» в правительстве региона. В беседе с «Ъ-Черноземье» заместитель председателя СПК по птицеводству Дмитрий Ширяев отметил, что «проект в данный момент находится на стадии проектирования и пока рано говорить о сроках возведения производства». Он уточнил, что строительство компания планирует вести на собственном участке земли в 5-7 км от существующей птицефабрики. Мощность новой площадки будет сопоставима с действующей — порядка 1 млн яиц в сутки.

Речь идет о птицефабрике «Третьяковская» с цехом по производству полнорационного комбикорма, запущенной в 2017 году. В середине 2019-го на площадке был запущен также убойный цех, выпускающий мясо птицы и куриные субпродукты. Мощность птицефабрики на этапе запуска составляла 600 тыс. яиц в сутки. В 2021-м инвестор приступил к реализации второй очереди, рассчитанной на выпуск еще 220 тыс. В 2023-м компания заявляла о намерении инвестировать 400 млн руб. в строительство двух корпусов промышленного стада с планируемым поголовьем птицы в 224 тыс. Господина Ширяев-младший не уточнил «Ъ-Черноземье», был ли реализован этот проект, воздержавшись от дальнейших комментариев.

По данным Rusprofile, управляющий птицефабрикой и планирующий инвестпроект СПК Геннадия Ширяева зарегистрирован в Воронежской области в 2010 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 110,8 млн руб. 30% принадлежит председателю Геннадию Ширяеву, по 20% — Юлии Голомазовой, Виктору Ширяеву и депутату облдумы Дмитрию (Геннадьевичу) Ширяеву, 10% — Людмиле Ширяевой. Они также фигурируют в качестве владельцев ООО СХП «Степь», ООО «Маслозавод Третьяковский», ООО «Губари», ООО «Континент», ООО «АПК "Симбиоз"», ООО «Третьяковское». По данным ресурса «Птицефабрики.ру», птицефабрика «Третьяковская» является крупнейшим производителем яиц в Воронежской области.

Старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова отмечает, что рынок куриных яиц РФ характеризуется «перепроизводством и падением цен до уровня себестоимости». «Производители работают чуть ли не себе в убыток. Ситуация, казалось бы, не располагает к активным инвестициям. Однако производство яиц представляется вполне жизнеспособным в перспективе, учитывая, что в августе 2025-го цены на этот продукт впервые с января показали рост. А с февраля яйца добавили в перечень социально значимых продовольственных товаров. Новые проекты в отрасли вполне могут быть рассчитаны не только на внутренний рынок области, но и на поставки в другие регионы, не говоря уже о возможностях экспорта, особенно при условии развития промышленной переработки»,— считает эксперт.

По данным Воронежстата, за девять месяцев текущего года производство яиц по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 70,3% (абсолютные цифры доступны только за восемь месяцев — 812,5 млн шт.).

В условиях перепроизводства игрокам стоит изучить возможности экспорта и переработки продукции, согласен управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт консалтинг» Дмитрий Краснов. «За прошедшие месяцы 2025-го производство яиц выросло и объем продолжает расти, тогда как потребление не увеличилось. Производители ищут пути оптимизации своих хозяйств, многие заключают долгосрочные контракты с торговыми сетями по фиксированной формуле цены. Еще один вариант — перепрофилирование яичных птицефабрик на производство бройлеров, но он сопряжен с большими инвестициями, да и рынок мяса птицы тоже насыщен».

Как считает эксперт, расширение экспорта позволило бы снять избыточное предложение на рынке, однако это направление бизнеса «требует прохождения аттестации на соответствие ветеринарным требованиям стран-импортеров».

«Важно не забывать про логистику: яйца — скоропортящийся товар, их доставка на дальние расстояния сложна. Частично проблему решает экспорт переработанной продукции (сухих или замороженных яичных продуктов), которые могут храниться месяцами»,— резюмировал господин Краснов.

Ульяна Ларионова