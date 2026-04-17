Лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи сократили срок заключения

Власти Мьянмы в связи с амнистией сократили срок заключения бывшей главе правительства, лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Об этом агентству Reuters сообщил ее адвокат. Кроме того, освобожден бывший президент страны Вин Мьин и еще более 4330 заключенных.

Срок для 80-летней Аун Сан Су Чжи сократили на одну шестую, то есть примерно на четыре с половиной года. Теперь она должна выйти на свободу в 2044 году, а не в 2049-м.

Аун Сан Су Чжи была арестована после военного переворота 2021 года. В числе прочего ее обвинили в коррупции, фальсификации выборов, нарушении закона о гостайне. Изначально срок составлял 33 года, в 2023 году его сократили до 27 лет. С 2024 года она отбывает его под домашним арестом по состоянию здоровья. Сама Аун Сан Су Чжи называет обвинения политически мотивированными и настаивает на своей невиновности.

Ранее государственные СМИ Мьянмы сообщили, что президент Мин Аун Хлаин одобрил третью за последние полгода амнистию для 4335 заключенных. Амнистии обычно проводятся в Мьянме ежегодно в честь Дня независимости в январе и Нового года в апреле.

Алена Миклашевская