Орловская ГК «Возрождение» продает свой непрофильный актив за 360 млн

ООО «КФХ "Петрович"», входящее в группу компаний «Возрождение» Владимира Бутусова, выставило на продажу сельскохозяйственный актив в Орловской области. Это следует из объявления на ресейл-площадке.

Речь идет об агропредприятии, активы которого расположены в Кромском и Дмитровском районах. Продавец не смог прокоментировать причины реализации «Ъ-Черноземье». Стоимость актива — 360 млн руб., но в объявлении допускается обсуждение цены.

Земельный банк сельскохозяйственного назначения, по информации продавца, составляет 1,5 тыс. га, из которых тыс. га находятся в собственности, еще 506 га — в долгосрочной аренде у администрации с правом последующего выкупа. В структуре посевов указаны пшеница, рапс, соя, люпин, подсолнечник, горох, гречиха и кукуруза.

Производственная база предприятия расположена рядом с поселком Кромы. Ее площадь составляет 12 га, объект находится в собственности. База обеспечена подъездными путями и имеет выезд на федеральную трассу М-2. Рядом расположены около 600 га сельхозземель предприятия, а 80% всех сельхозугодий имеют доступ к водным ресурсам.

В инфраструктуру входят два овощехранилища общей площадью 1,5 тыс. кв. м с системами управления температурой и влажностью. На площадке расположен склад из профилированных конструкций площадью 1,4 тыс. кв. м для производства и хранения. На территории установлены весы нагрузкой до 80 т. Имеется собственная трансформаторная подстанция мощностью от 400 кВт с возможностью увеличения до 1500–2000 кВт. Оборудована скважина глубиной 120–130 м.

Площадка огорожена, оснащена видеонаблюдением. Также имеется зерносушильный комплекс, готовый на 85%. В его состав входят два бескаркасных ангара, введенных в эксплуатацию, а также завальная яма. Рабочая башня комплекса еще в процессе возведения.

По данным Rusprofile, ООО «КФХ „Петрович“» зарегистрировано в Орловской области в апреле 2021 года и работает в сфере смешанного сельского хозяйства. Гендиректор — Ольга Шиленок. 98,5% доли уставного капитала принадлежит ООО «Возрождение». В 2025 году выручка компании составила 53 млн руб., снизившись на 48% по сравнению с 2024 годом. При этом убыток вырос до 118 млн с 34,9 млн руб. годом ранее. ООО «Возрождение» работает с 1999 года в Орле в сфере розничной торговли автомобилями. Гендиректором и единственным владельцем является Владимир Бутусов. Уставный капитал компании составляет 10 млн руб. В 2025 году выручка была на уровне 206,3 млн руб., снизившись на 18% к предыдущему году. Компания имеет чистую прибыль 1,2 млн против убытка в 8,2 млн руб. годом ранее.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в октябре 2025 года, в Орле продавались два здания автосалонов, которые также связаны с группой «Возрождение» Владимира Бутусова.

