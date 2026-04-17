Суд оштрафовал воронежца на 10 тысяч за призыв расстрелять депутата Госдумы

Житель Семилукского района Воронежской области оштрафован на 10 тыс. руб. за призыв к расправе над депутатом Государственной думы РФ. Мужчина разместил в соцсети «ВКонтакте» комментарий, в котором призывал «расстрелять без приговора» народного избранника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона 17 апреля.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Комментарий был оставлен 24 февраля этого года. Экспертное заключение установило, что сообщение мужчины «содержит призыв к совершению смертной казни без соблюдения юридических норм».

Деяние квалифицировали по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ, до 15 суток административного ареста). В пресс-службе отметили, что правонарушителю назначили минимальное наказание, поскольку он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что в Орле местного жителя заподозрили в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) — по версии следствия, фигурант, «который придерживался радикально-экстремистских взглядов», разместил в одном из мессенджеров публикацию с положительной оценкой действий террориста. Мужчину отправили под домашний арест.

Денис Данилов