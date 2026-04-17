Решетников посчитал резервы экономики РФ «во многом исчерпанными»

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что текущая макроэкономическая ситуация в России значительно сложнее, чем в последние годы. К числу основных проблем он отнес крепкий рубль, дефицит трудовых ресурсов, высокие процентные ставки и бюджетные ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Решетников

По словам министра, в предыдущие годы бизнес адаптировался к дефициту кадров и росту зарплат, находя внутренние резервы. «Сейчас фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны, ситуация действительно такая и макроэкономическая значительно более сложная»,— сказал господин Решетников на форуме «Мой бизнес» (цитата по «Интерфаксу»).

Ситуация осложняется также налоговыми изменениями, к которым предпринимателям приходится приспосабливаться. Максим Решетников подчеркнул, что бизнес чувствует эти трудности наиболее остро.

Главной задачей на ближайшее время глава Минэкономразвития назвал управление себестоимостью и затратами, а также повышение производительности труда. Для этого необходимо активнее внедрять IT-решения и технологии искусственного интеллекта. По его словам, ставки хотя и снижаются, но будут это делать медленнее, чем хотелось бы, из-за бюджетной ситуации. Основная цель сейчас — помочь бизнесу максимально адаптироваться к новым условиям.