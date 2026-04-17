Испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с «мастерса» в Мадриде

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 в Мадриде. Об этом испанец сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Manon Cruz / Reuters Карлос Алькарас

«Есть новости, о которых сложно говорить. Домашний турнир в Мадриде — один из самых особенных в календаре, поэтому мне так больно не играть здесь второй год подряд. Спасибо за поддержку, увидимся»,— написал теннисист.

Ранее Алькарас снялся с турнира ATP 500 в Барселоне из-за травмы. В прошлом году он также не принял участие в мадридском «мастерсе» из-за повреждения приводящей мышцы правой ноги.

Турнир в Мадриде пройдет с 22 апреля по 3 мая. Общий призовой фонд соревнования составит €8,235 млн. В прошлом году победителем стал норвежец Каспер Рууд. Карлос Алькарас дважды выигрывал состязание — в 2022 и 2023 году.

Таисия Орлова