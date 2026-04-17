В Ленобласти с 18 апреля стартует навигация для маломерных судов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о старте навигационного сезона для маломерных судов с 18 апреля 2026 года.
Акватории региона полностью освободились ото льда
Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить меры по безопасной эксплуатации судов на водоемах общего пользования.
Региональные власти напоминают судовладельцам о необходимости соблюдения обязательных требований безопасности. Перед выходом на воду следует проверить техническое состояние судна, исправность двигателя, отсутствие течи и наличие средств спасения. При себе необходимо иметь удостоверение на право управления судном.