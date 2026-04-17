Эрве Ренар уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии перед ЧМ

Эрве Ренар отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, решение об увольнении французского специалиста принял президент Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер аль-Мишааль. В последних товарищеских матчах сборная потерпела три поражения — от команд Сербии (1:2), Египта (0:4) и Алжира (0:2).

Эрве Ренар возглавлял саудовскую сборную с 2019 по 2023 год, затем вернулся к должности в 2024 году. На чемпионате мира-2022 команда не смогла выйти в play-off, однако на групповом этапе обыграла будущих победителей турнира, аргентинцев, со счетом 2:1. Также специалист руководил сборными Замбии и Кот-д'Ивуара, с которыми выиграл Кубок африканских наций соответственно в 2012 и 2015 году.

На предстоящем чемпионате мира сборная Саудовской Аравии сыграет в группе H вместе с командами Испании, Кабо-Верде и Уругвая. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

