Гостиницы сдают позиции

С начала года в стране закрылись более 1 тыс. гостиниц, санаториев и глэмпингов. А новых открылось только 277. Аналитики «Контур.Фокус» подсчитали, что ликвидированных объектов стало на 16% больше, чем в 2025 году.

Индустрия гостеприимства переживает трансформацию. С рынка уходят мелкие игроки, а оставшиеся объединяются в группы. Кроме того, обостряется борьба за клиента, говорит совладелец управляющей гостиничной компании Zont Hotel Group Александр Гендельсман:

«Снижение спроса на гостиничные услуги связанно как с падением покупательной способности, так и с периодическим закрытием аэропортов по всей стране. Все не так радужно, как было в 2023-2024 годах. Но тем не менее, как мне кажется, эта история больше связана с "обелением" гостиничного бизнеса. Те коллеги, которые раньше работали "в серую", потихоньку закрываются. Это компании, занимавшиеся маленькими гостиницами в жилых домах и не прошедшие сертификацию. Новые объекты достраиваются и открываются, но они все больше переходят к системным игрокам.

Можно сказать, происходит консолидация рынка, на котором сетевые компании отвоевывают свою долю.

Мы назвали 2026 годом "креативного похудения". Сумасшедших перспектив не видим — все будет достаточно сложно. Но, наверное, не так плохо, как в ресторанах, потому что люди не могут перестать хотеть отдыхать. Кроме того, корпоративные клиенты продолжают ездить в командировки. А еще людям интересны спортивные мероприятия и концерты. В одних объектах мы отмечаем стагнацию, в других — небольшое падение. При этом сейчас, как мы предполагаем, начнется серьезная конкурентная борьба между гостиницами — некоторые начнут снижать цены, вводить различные скидочные акции. Нельзя говорить, что мы ожидаем роста».

Участники рынка объясняют негативную динамику завершением программы льготного кредитования строительства отелей (она закрылась в конце 2025 года). Кроме того, внутренний туризм вступил в фазу охлаждения. Так, по данным сервиса OneTwoTrip, количество бронирований гостиниц в начале года сократилось на 10%, а санаториев — на 15%. В Москве и Санкт-Петербурге отельеры вынуждены снижать стоимость ночи. Однако на рынке все еще есть оптимисты. Управляющий партнер консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин верит в рост индустрии, а данные о закрытии отелей списывает на техническую корректировку:

«Во-первых, с 1 января изменилось налоговое законодательство, ставка НДС выросла. Ввиду этого многие предприятия, даже те, что были на ИП — глэмпинги, хостелы и тому подобное, — могли перейти на основное юрлицо, которое не нужно ликвидировать. Поэтому такой рост я бы ассоциировал в первую очередь именно с этим фактором. Нет такого, что в России сначала массово открыли отели, а теперь их начали закрывать. Отрасль живет, развивается, у нее сейчас очень благополучное время: внутренний туризм растет, средний чек увеличивается.

Особенно повезло предприятиям в теплых регионах, например в Краснодарском крае.

Более того, самолеты теперь летают и в Геленджик. Также снимают ограничения, введенные из-за разлива мазута в Анапе. А это, конечно, сильно помогает и мотивирует людей больше путешествовать».

Российский союз туриндустрии предупредил, что дополнительным вызовом для сферы гостеприимства станет ввод новых объектов размещения. В течение года на рынок выйдут около 12 тыс. отелей. С одной стороны, это улучшит ситуацию в регионах с дефицитом гостиниц. Но с другой — создаст риски для действующих игроков, поскольку новоявленные проекты традиционно перетягивают клиентов на себя.

Все это происходит на фоне сдержанного спроса: внутренний туризм почти достиг пика и выходит на плато, отмечают в РСТ. А поток иностранных гостей, который во многом формировался за счет стран Ближнего Востока, сейчас практически сошел на нет.

Светлана Белова