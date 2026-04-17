ФНС отвергла сообщения о контроле над 10 млн гражданами из-за переводов

ФНС России отвергла сообщение о том, что под налоговый контроль переводов между физлицами попадут 10 млн граждан. В налоговой заявили, что делать оценки о количестве лиц, попадающих в рисковую зону при переводах между физлицами, преждевременно.

«Форма и периодичность информационного обмена об операциях с признаками предпринимательской деятельности будут определены соглашением между ЦБ РФ и ФНС России, которое на настоящий момент не подписано, а критерии находятся в стадии проработки»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе ФНС.

