«Известия» узнали, скольким россиянам придется сообщать ФНС о переводах

Неподтвержденные безналичные доходы россиян свыше 2,4 млн руб. в год станут подконтрольны Федеральной налоговой службе (ФНС) с 2027 года. Такую информацию налоговая будет получать от Банка России. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, мера может коснуться 7-10 млн граждан.

В основном речь идет о тех, кто регулярно зарабатывает на услугах, аренде или торговле, но как самозанятый или индивидуальный предприниматель (ИП) не оформлен. Обращают на себя внимание ФНС и граждане со смешанными доходами, рассказала изданию начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, налоговиков также заинтересуют регулярные переводы от разных лиц и стабильные поступления от 200 тыс. руб. в месяц. При этом разовый перевод значения не имеет.

В случае принятия закона собеседники «Известий» ожидают роста числа «серых схем», в том числе ухода части расчетов в наличные. Доходы могут начать дробить между родственниками или проводить через посредников, считает госпожа Лукьянова. Как уточнил экономист Андрей Бархот, спрос россиян на бумажные деньги может вырасти за год на 2–3 трлн руб.

