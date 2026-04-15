Самвел Карапетян решил отказаться от гражданства России и Кипра ради выборов

Глава ГК «Ташир» и лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что начал процесс отказа от всех гражданств, помимо армянского. Его слова приводит издание Armenia News. Бизнесмен намерен стать премьер-министром Армении, и по закону лица с двойным гражданством не могут претендовать на пост главы правительства страны.

«Я являюсь гражданином Республики Армения, также имею российский и кипрский паспорта. Поскольку мы уверены в победе (на парламентских выборах.— "Ъ"), начали процесс отказа от гражданств России и Кипра»,— сказал господин Карапетян в ходе судебного заседания.

Выборы в стране пройдут 7 июня. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян исключал кандидатуру господина Карапетяна — как раз на основании нескольких гражданств своего оппонента. «Согласно законодательству и Конституции Республики Армения, лицо, с двойным гражданством, а в данном случае и тройным.., не может быть кандидатом ни на пост депутата, ни на пост премьер-министра, следовательно, то, о чем вы говорите, не может иметь место быть ни де-юре, ни де-факто. Поэтому я не считаю необходимым комментировать то, чего не существует»,— говорил премьер (цитата по «Арменпресс»).

Господина Карапетяна задержали в Ереване 18 июня 2025 года по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Он находится под домашним арестом с 30 декабря. 15 апреля в Антикоррупционном суде Армении началось первое судебное заседание по его делу. «Сильная Армения» была создана уже после задержания господина Карапетяна — в декабре 2025 года.

