Глава КамАЗа Сергей Когогин о прибыли в 2026 году: «Хотя бы в ноль выйти»

В 2026 году КамАЗ не рассчитывает на чистую прибыль и корректирует инвестпрограмму в сторону сокращения, заявил гендиректор компании Сергей Когогин. Об этом сообщает Interfax.

Глава КамАЗа Сергей Когогин: «Хотя бы в ноль выйти»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глава КамАЗа Сергей Когогин: «Хотя бы в ноль выйти»

«Хотя бы в ноль выйти», — заявил господин Когогин, говоря о финансовых ожиданиях компании на этот год.

По оценкам «Автостата», рынок тяжелых грузовиков (свыше 16 тонн) в 2025 году сократился на 54% — до 46,9 тыс. единиц. Продажи «КамАЗа» снизились на 16,1% — до 14,5 тыс. машин.

В компании прогнозируют, что по итогам 2026 года рынок составит около 45–50 тыс. грузовиков.

По итогам прошлого года чистый убыток предприятия составил 37 млрд руб. при выручке 315,2 млрд руб. Процентные расходы компании выросли на 66,2% и достигли 35,6 млрд руб.

Анна Кайдалова