Курский «Готэк» семьи Чуйковых смог в два раза сократить убытки в 2025 году

Головное юрлицо группы «Готэк» — АО «Готэк», принадлежащее семье Чуйковых и выпускающее гофрокартон в Курской области, раскрыло финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании составила 12 млрд руб. против 13 млрд руб. годом ранее, снизившись примерно на 7,7%. Это следует из отчетности компании.

Чистый убыток АО сократился почти вдвое и составил 231 млн руб. против 444 млн руб. годом ранее — снижение на 48%.

Себестоимость продаж также сократилась — до 10,2 млрд руб. против 11,7 млрд руб. в 2024 году.

Долги контрагентов перед компанией сократились с 4,3 млрд до 3,2 млрд руб. (-25,6%). Кредиторская нагрузка также снизилась — с 4,4 млрд до 3,6 млрд руб. (-18,2%).

АО «Готэк» зарегистрировано в 2001 году в Железногорске Курской области. ОКВЭД — производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Уставный капитал — 69 тыс. руб. Генеральный директор — Александр Власов. Собственниками компании выступают представители семьи Чуйковых, на которых приходится основной контроль над капиталом. Крупнейшим акционером является Владимир Чуйков с долей 47,67%, обеспечивающей ему фактический контроль над группой. Остальные пакеты распределены между членами семьи: Елизавета Чуйкова — 15,33%, Елена Чуйкова — 15,33%, Татьяна Чуйкова — 15,89%. Долю в размере 1,1% контролирует Владимир Зевакин.

В 2023 году «Готэк» купил три производственные площадки австрийской Mondi, включая предприятия в Лебедяни Липецкой области. До этого компания имела пять активов в Курской, Тульской и Ленинградской областях, штаб-квартира ее находится в Москве. Всего в компаниях группы работают ­­­­­­порядка 2 тыс. человек.

Анна Швечикова