Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Барселоне

15-я ракетка мира Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Барселоне. В четвертьфинале россиянин оказался сильнее чеха Томаша Махача, занимающего 47-е место в мировом рейтинге.

Матч продлился 1 час 26 минут. Андрей Рублев одержал победу со счетом 6:4, 6:3. За выход в финал он поспорит с 88-й ракеткой мира сербом Хамадом Меджедовичем. Теннисисты встретятся на корте впервые в карьере.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет €2,9 млн, завершится 19 апреля. В прошлом году победителем соревнования стал датчанин Хольгер Руне.

Таисия Орлова