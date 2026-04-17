В Мурманской области создадут новый вертолетный полк

В Заполярье развернут новый отдельный вертолетный полк Северного флота. Подразделение оснащено транспортно-боевыми Ка-29, противолодочными Ка-27 и многоцелевыми Ми-8. Ключевой задачей авиагруппы станет защита акватории Баренцева моря и побережья от безэкипажных катеров и дронов.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Полк создан на базе 11-й отдельной вертолетной эскадрильи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В результате реорганизации численность экипажей выросла с десяти почти до 30, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

На вооружении подразделения стоят вертолеты трех типов: транспортные Ми-8, Ка-27 в поисково-спасательной и противолодочной модификациях, а также транспортно-боевые Ка-29. Экипажи несут боевое дежурство над сушей и морской акваторией, патрулируют районы судоходства, сопровождают корабельные группы и ведут поиск беспилотных аппаратов условного противника.

