Трофейные показатели

Завершившийся регулярный чемпионат НХЛ принес по крайней мере двум российским хоккеистам «Тампа-Бей Лайтнинг» — форварду Никите Кучерову и вратарю Андрею Василевскому — прекрасные шансы получить ценные индивидуальные призы по итогам сезона, а также, как, впрочем, и еще нескольким их соотечественникам, неплохие шансы побороться за Кубок Стэнли.

Нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров

Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters Нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров

В ночь с 16 на 17 апреля завершился регулярный чемпионат НХЛ. По его итогам была сформирована сетка play-off, в котором примут участие 16 клубов. А еще по его итогам будут определены обладатели большинства индивидуальных наград героям сезона в различных номинациях. И судя по всему, на этот раз в списке лауреатов точно окажутся российские игроки — по крайней мере те два, что являются ключевыми в «Тампе».

Когда речь заходит о вероятных номинантах на такие награды, обязательно упоминают и нападающего клуба, которому выпало встречаться с «Тампой» в стартовом раунде. Иван Демидов из «Монреаль Канадиенс» набрал больше всех очков среди новичков НХЛ — 62. Но все-таки, скорее всего, в голосовании, определяющем обладателя Calder Trophy, он останется вторым после Мэттью Шефера из «Нью-Йорк Айлендерс». У Шефера на три очка меньше, но он защитник, и защитник, с ходу превратившийся в ключевого в своем клубе. А такое с 18-летними хоккеистами случается крайне редко.

Но вот для игроков «Тампы» расклад куда более приятный.

В случае с Андреем Василевским вообще трудно представить, как он может упустить Vezina Trohpy, который полагается сильнейшему голкиперу сезона и который однажды, в 2019 году, ему уже достался. На официальном сайте НХЛ есть рубрика Trophy Tracker. В ней его авторы, то есть эксперты высокого уровня, периодически составляют рейтинги претендентов на призы. Так вот, в последнем, выпущенном перед финишем регулярного чемпионата, Василевский лидировал с каким-то космическим перевесом. Из максимально возможных 16 первых мест у него было 14. А два других, кстати, достались соотечественнику Илье Сорокину из «Айлендерс».

Аргументы в пользу Василевского слишком убедительные и внятные. У него все хорошо с базовой статистикой: впереди всех вратарей по победам — 39 в 58 матчах, в тройке лучших — по среднему числу пропущенных шайб за матч (2,31) и проценту отраженных бросков (91,2%). Чуть-чуть не дотянул до нее, если смотреть на так называемые броски «повышенной опасности».

И надо непременно учитывать один нюанс. По ходу чемпионата на «Тампу» обрушился вал травм. Выбывали, и часто надолго, из строя и ключевые защитники — Виктор Хедман, Эрик Чернак, Райан Макдона. Но команда все равно пропускала не так много и уверенно заняла второе место в Атлантическом дивизионе и третье в сводной таблице Восточной конференции.

Наконец, близок хоккеист «Тампы» и к главному призу — Hart Trophy, который вручают ценнейшему игроку регулярного чемпионата.

В свежей классификации сайта НХЛ, ранжировавшей охотников за ним, Никита Кучеров очутился на верхушке. Отрыв, правда, был не таким, как у Василевского в его рейтинге, но чрезвычайно солидным. Первую позицию Кучерову отдали десять респондентов. Лишь шесть поставили на нее конкурентов — Нейтана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш», Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» и Маклина Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

Кучеров, который выиграл Hart в том же 2019 году, когда Василевский свой Vezina Trophy, считался одним из основных претендентов на него и в двух сезонах, предшествовавших нынешнему. Он побеждал в бомбардирской гонке, а это всегда — плюс громадный. Но награда уплывала от него — сначала Маккиннону, а затем голкиперу «Виннипег Джетс» Коннору Хеллибайку. Теперь Кучеров с его 130 очками — второй после Макдэвида, у которого их 138. Маккиннон в трех баллах позади россиянина, правда, забросил больше всех шайб — 53. Но аналитики обращают внимание не на абсолютные цифры, а, например, на то, что по средней результативности (1,71 очка за игру) Кучерову, сыгравшему из-за проблем со здоровьем гораздо меньше матчей, чем конкуренты, нет равных, или, опять же, на кадровые трудности «Тампы», лишь подчеркивавшие его особую роль в ее успехах, превративших команду в одного из фаворитов Кубка Стэнли.

Впрочем, в шорт-лист вместе с клубом Кучерова и Василевского попали и другие, в которых есть заметные российские игроки. Это и «Колорадо» Валерия Ничушкина, и «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, и «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашева с Павлом Дорофеевым, и «Каролина Харрикейнс» Андрея Свечникова с Александром Ничушкиным, и «Эдмонтон Ойлерс» Василия Подколзина, и внезапно поймавший второе дыхание «Питсбург Пингвинс» Евгения Малкина. Да уже с «Монреалем» Демидова «Тампе», скорее всего, будет непросто.

Алексей Доспехов