Карты Mastercard белорусского Альфа-банка перестанут работать в Европе

С 21 апреля карты Mastercard белорусского Альфа-банка перестанут принимать в Евросоюзе, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. В конце марта в этих странах ограничили работу карт Visa белорусского Альфа-банка и еще двух банков республики — Белгазпромбанка и Белагропромбанка.

Из-за ограничений нельзя будет снимать наличные в банкоматах, расплачиваться в магазинах и онлайн, а также переводить деньги с карты на карту через локальные сервисы, уточнили в белорусском Альфа-банке.

В Альфа-банке посоветовали находящимся в ЕС, Британии, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии снять деньги в любом банкомате или перевести их на карту другого белорусского банка. «Мы полностью убрали комиссию с нашей стороны, независимо от суммы»,— указано в пресс-релизе кредитной организации.

Причина ограничений не уточняется. Visa объясняла запрет на использование карт Альфа-банка, Белгазпромбанка и Белагропромбанка санкциями. Белорусский Альфа-банк и Белгазпромбанк попали в список антироссийских санкций Евросоюза в октябре 2025 года. Белагропромбанк был отключен от системы SWIFT в 2022-м.