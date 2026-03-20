Visa запретила расчетные операции по картам трех банков Белоруссии

Международная платежная система Visa запретила расчетные операции карточками трех белорусских банков в странах Евросоюза, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Об этом сообщили пресс-службы кредитных организаций.

Ограничения ввели 18 и 19 марта в отношении Белгазпромбанка, Белагропромбанка и Альфа-банка (Белоруссия). По картам, эмитированным в этих трех учреждениях, на ограниченных территориях нельзя будет проводить транзакции в магазинах, осуществлять переводы и снимать наличные в банкоматах.

По данным заявлений белорусских банков, причиной ограничений в расчетах стало решение самой платежной системы Visa в связи с санкциями. Кредитные организации предложили своим клиентам пользоваться картами Mastercard в странах ЕС, в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.