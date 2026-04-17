Льготные условия для резидентов ТОР «Саров» предложили изменить

Дума Сарова Нижегородской области инициировала поправки к региональному закону о налоге на имущество организаций, изменения касаются условия предоставления налоговых льгот резидентам территории опережающего развития (ТОР) в закрытом городе атомщиков. Об этом сообщили в управляющей компании «Атом-ТОР».

Сейчас резиденты ТОР вправе воспользоваться льготой по налогу на имущество с момента получения статуса резидента. Одновременно начинается отсчет десятилетнего срока преференции, в этом время резиденты только создают производство и не успевают в полной мере воспользоваться льготой, отмечается в сообщении.

Льгота должна начинать действовать после ввода объектов резидента в эксплуатацию, полагают депутаты. «Изменение коснется только имущества, возникающего при реализации инвестпроектов. Сама льгота сохраняется в полном объеме, меняется лишь момент начала ее действия», — говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Приволжье», резиденты ТОР в Нижегородской области в течение десяти лет не платят налоги на имущество и землю, также для них предусмотрены пониженные ставки соцвыплат и налога на прибыль.

Ранее депутаты думы Сарова решили добиваться присвоения городу статуса наукограда, который позволит привлечь дополнительное федеральное финансирование.

