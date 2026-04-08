Саров планирует претендовать на статус наукограда

Депутаты городской думы Сарова планируют подготовить предложение о присвоении городу статуса наукограда, которое направят в правительство Нижегородской области и госкорпорацию «Росатом». Об этом сообщили в думе.

Статус наукограда позволит привлечь дополнительное федеральное финансирование, обеспечить соцзащиту работников научно-производственного комплекса и международное научное и научно-техническое сотрудничество, отмечается в сообщении.

В рабочую группу, которая подготовит предложение о присвоении Сарову статуса наукограда, могут войти представители городской администрации и федерального ядерного центра РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Статус наукограда в России имеют 13 городов: Бийск, Дубна, Жуковский, Кольцово, Королев, Мичуринск, Обнинск, Протвино, Пущино, Реутов, Троицк, Фрязино и Черноголовка. В Нижегородской области присвоения статуса наукограда предлагали добиваться для Дзержинска.

