Театр Музкомедии едет с гастролями в Венгрию

В Будапеште и Кечкемете (Венгрия) с 28 апреля по 2 мая после почти десятилетнего перерыва состоятся гастроли Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Петербургские артисты покажут спектакли на сценах Будапештского театра Эркеля и Кечкеметского национального театра им. Йожефа Катоны.

Музкомедия привезет в Венгрию мюзикл «Петр I»

Фото: Театр музкомедии

Музкомедия привезет в Венгрию мюзикл «Петр I» на музыку Фрэнка Уайлдхорна. Премьера спектакля о российском императоре состоялась в декабре 2022-го и была приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. Откроются гастроли гала-концертом звезд оперетты «А музы не молчали…», которые представят зрителям номера из репертуара театра. В завершение, на сцене театра Эркеля, состоится совместный российско-венгерский гала-концерт звезд мюзикла.

«Мы рады возвращению в Венгрию. Нас связывают долгие годы дружбы с венгерскими артистами, и мы очень ждем этой встречи. Это очень волнительно — венгерский зритель отличается особым отношением к оперетте, для них это часть культурного кода. Гастроли сложные. Это сжатые сроки, сжатая репетиционная пружина, новые площадки, которые наш коллектив еще не знает. Все очень интересно»,— рассказывает директор петербургского театра Юрий Шварцкопф.

Подготовка концерта, по словам господина Шварцкопфа, еще идет, но концепция гастролей уже утверждена.

Надежда Ярмула