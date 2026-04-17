Главы о тревожной молодости

Писатель и журналист Александр Кушнир пополнил книжную полку фанатов группы «Кино» новым томом. Книга получила название «Кинооблучение». Даже такой знаток истории «Кино», как Игорь Гаврилов, смог среди широко известных фактов найти в ней истории, которые действительно заслужили более детального описания.

Александр Кушнир взял на себя миссию главного летописца русского рока, когда выпустил монументальный труд «100 магнитоальбомов советского рока» (1999–2003). Далее у него вышли полноценные биографии Ильи Кормильцева, Сергея Курехина, Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом), Майка Науменко и вот теперь — Виктора Цоя.

Кстати, «монументальный труд» — характерный пример ироничного авторского стиля господина Кушнира, сформировавшегося еще во времена его публикаций в советском рок-самиздате. Если бы не эта тронутая временем, но все же самобытная ирония, если бы не пыльный, но неповторимый хипповский сленг в его кушнировской версии, «Кинооблучение» выглядело бы собранным нейросетью набором хорошо известных поклонникам группы «Кино» воспоминаний и цитат.

В конце 2010-х — первой половине 2020-х разнообразные книги, фильмы, а также выставки и трибьюты наводнили отечественное культурное пространство. Сравнимых с Виктором Цоем по масштабу рок-героев на территории Российской Федерации не наблюдается, зато есть бездонное наследие и мифология «Кино». На этом фоне легко потеряться. Особенно если выпускаешь не «знакомые истории под новым углом» вроде «Времени "Камчатки"» Андрея Машнина (см. “Ъ” от 18 января), а нечто, оставляющее у читателя четкое ощущение давно пройденного урока.

И все-таки в новой книге Александра Кушнира есть несколько эпизодов, которые давно заслуживали детального изложения.

История с арестом Виктора Цоя и Майка Науменко после квартирника в Киеве в 1985 году описана здесь максимально детально. После скандальных гастролей обоим питерским рок-героям на полгода запретили выступать в Ленинграде, в том числе в родном рок-клубе. Взрослые люди с семьями остались на полгода без легальной работы. Хороший пример того, как функционировала советская власть даже уже на самом своем закате.

В книге подробно описан и мемориальный концерт памяти Александра Башлачева, состоявшийся в 1988 году. Кушнир рассказывает о том, насколько непрофессиональным был тогдашний концертный бизнес, и о том, как правила рок-н-ролльной жизни в новой «свободной» реальности придумывались прямо на ходу. В том числе самим Цоем. Порой — ценой разнесенной в щепки мебели в концертных залах.

В книге заслуженно много места отдано воспоминаниям тогдашнего директора группы Юрия Белишкина. Он вспоминает, например, как Цой делил деньги: «Как правило, лидер "Кино" делил гонорары на пять частей. Делал он это интуитивно и по-своему справедливо: две части забирал себе, остальное отдавал музыкантам. Комиссионные директору и непредвиденные расходы Цой выплачивал из своей кучки».

Фигура продюсера Юрия Айзеншписа, занимавшегося делами «Кино» в последний период карьеры группы, подсвечена чуть ярче, чем в других источниках, в истории со скандальными гастролями в Братске в 1990 году.

Организаторы не хотели платить «Кино» за первый из сыгранных концертов, музыканты отказались играть остальные, их гостиницу осадили местные громилы и обманутые зрители. Цитата из книги: «Как выяснилось впоследствии, ларчик открывался просто. Оказывается, в городе Братске модели 1990 года жили самые отмороженные бандиты, которые прямо заявили: "Мы дырявому платить не будем", имея в виду тюремное прошлое Юрия Шмильевича». Разбираться, как всегда, пришлось самому Цою.

Кушнир Александр. Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино».— М.: Эксмо, Бомбора, 2026.