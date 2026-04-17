Челябинский застройщик АПРИ отчитался о трехкратном росте продаж

Группа компаний АПРИ опубликовала операционные результаты своей деятельности за 1 квартал 2026 года. Согласно сообщению, крупнейший застройщик Челябинской области увеличил продажи в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Объем проданного жилья составил более 40 тысяч квадратных метров, выручка от продаж – 6,17 млрд рублей. Средняя цена продажи в пересчете на квадратный метр площади также выросла до 153,19 тыс рублей против 146,88 тыс годом ранее.

Доля договоров о продажах, заключенных при помощи механизмов ипотечного кредитования, составила 76% от общего объема сделок.

Также в 1 квартале 2026 года группой компаний было введено в эксплуатацию 24,13 кв м жилья. Объем текущего строительства – 371,34 тыс кв.м

«На фоне высоких ставок и долгого цикла принятия решений покупателями растут только качественные проекты с выверенной концепцией. Спрос есть, но конверсия и темпы продаж теперь зависят от трех факторов: цена, локация и доверие к бренду застройщика. Эта рыночная логика нашла отражение в наших показателях – в отчетном периоде мы обеспечили рост продаж почти в три раза в количественном выражении»,— отметил председатель Совета директоров ПАО АПРИ Алексей Овакимян.

