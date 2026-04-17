В Менделеевске выпускники получат по 100 тысяч рублей за 100 баллов на ЕГЭ

В Татарстане выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, смогут получить премию в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщил глава Менделеевского района Роберт Искандеров.

О новой инициативе он рассказал после встречи с учениками выпускных классов в своей родной школе, где провел парламентский урок. По его словам, проект направлен на поддержку талантливых и мотивированных школьников.

Денежные сертификаты планируется вручить на выпускном вечере, который в этом году состоится 26 июня.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 100-балльникам по ЕГЭ выплатят до 25 тыс. руб.

