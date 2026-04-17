Суд оставил под стражей главного борца с наркотиками в Копейске

Челябинский областной суд оставил под стражей начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД Копейска Валентина Исламова, обвиняемого в получении взятки. Он пробудет в СИЗО до 27 мая 2026 года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Валентин Исламов был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Челябинской области в августе 2025 года. По версии следствия, в 2023-2025 годах начальник отдела получил от трех наркоманов 200 тыс руб. за не привлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот и употребление наркотиков при отсутствии медицинских показаний.

Дмитрий Моргулес