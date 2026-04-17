Закупка на капремонт школы №93 в Нижнем Новгороде не состоялась в пятый раз

Муниципальный заказчик «ГлавУКС» с пятого раза так и не смог найти подрядчика на капитальный ремонт школы №93 в Московском районе Нижнего Новгорода. Открытый конкурс вновь не состоялся из-за отсутствия заявок, рассказала директор департамента строительства Татьяна Гераськина на заседании комиссии гордумы по строительству 17 апреля.

При этом, по информации с сайта школы, с 23 марта из-за планируемого ремонта учеников уже перевели в школы № 172, 69 и 66.

Как писал «Ъ-Приволжье», первую закупку на комплексный капремонт здания объявили еще в ноябре 2025 года. Начальная стоимость работ оценена в 189 млн руб.

Председатель комитета областного заксобрания по градостроительному развитию Василий Суханов отметил, что здание школы №93 старое, а предполагаемые затраты на капремонт составляют около половины стоимости строительства нового. По мнению депутата Суханова, необходимо сделать переосмысление с точки зрения «экономии государевых средств».

Он поднял вопрос о целесообразности создания программного документа с условным названием «Обоснование размещения объектов социальной инфраструктуры», в котором было бы указано, где какие школы реально надо ставить на капремонт, где надо строить дополнительные корпуса, а где — новые школы. Также Василий Суханов считает, что город должен выступить инициатором создания типовых проектов при строительстве новых школ, чтобы снизить затраты бюджета. «Мы не настолько богатые, чтобы строить абы как»,— высказался он.

Председатель думской комиссии Михаил Иванов ответил коллеге, что такую работу мэрия и депутаты уже начали, скоро будут первые результаты.

Татьяна Гераськина рассказала также, что на текущий момент в Нижнем Новгороде заключены контракты на комплексный капремонт школ №№26, 48, 123 и школы в селе Большое Мокрое со сроком завершения работ в 2026 году, а также школ №76 и кстовской школы №1 со сроком завершения работ в 2027 году.

Галина Шамберина