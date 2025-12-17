Повторную закупку объявили на капремонт школы №93 в Нижнем Новгороде

Муниципальный заказчик «ГлавУКС» объявил повторную закупку на капитальный ремонт школы №93 в Нижнем Новгороде. На первый открытый конкурс с начальной ценой почти 189 млн руб. не поступило ни одной заявки, указано на сайте торгов.

Заявки на первую закупку принимали до 9 декабря. В повторном конкурсе цена осталась прежней, подведение итогов назначено на 19 января 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре «ГлавУКС» объявил закупки на капитальный ремонт двух школ. По школе №76 с начальной ценой 180,3 млн руб. поступила одна заявка, ее признали соответствующей требованиям, но контракт пока не заключен.

Завершить ремонт обеих школ требуется до 1 декабря 2027 года.

