Повторную закупку объявили на капремонт школы №93 в Нижнем Новгороде
Муниципальный заказчик «ГлавУКС» объявил повторную закупку на капитальный ремонт школы №93 в Нижнем Новгороде. На первый открытый конкурс с начальной ценой почти 189 млн руб. не поступило ни одной заявки, указано на сайте торгов.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Заявки на первую закупку принимали до 9 декабря. В повторном конкурсе цена осталась прежней, подведение итогов назначено на 19 января 2026 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре «ГлавУКС» объявил закупки на капитальный ремонт двух школ. По школе №76 с начальной ценой 180,3 млн руб. поступила одна заявка, ее признали соответствующей требованиям, но контракт пока не заключен.
Завершить ремонт обеих школ требуется до 1 декабря 2027 года.