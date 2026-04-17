В Магнитогорске будут судить двух сотрудников цирка за гибель гимнастки

Cледователи Челябинской области завершили расследование дело о гибели 22-летней гимнастки в цирке Магнитогорска. Два сотрудника предстанут перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Несчастный случай произошел весной 2025 года. По данным следствия, инспектор манежа разрешила установить аппарат, не прошедший необходимое технические освидетельствование, а также проводить на нем репетиции. Позднее руководитель номера допустил гимнастку без подготовки и страховки к выполнению опасных трюков, считает следствие. В результате 17 мая 2025 года во время репетиции она поднялась на специальное кольцо на высоту более 4 м. Другие артисты начали раскручивать кольцо, в результате чего гимнастка не удержалась и упала на манеж, получив смертельные травмы.

Погибшая артистка была участницей челябинской акробатической группы Fox.