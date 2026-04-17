Общежитие СФУ в Красноярске отремонтируют за 356 млн рублей

Сибирский федеральный университет (СФУ) ищет подрядчика для капитального ремонта общежития № 19, расположенного на пр. Свободном, 76 в Красноярске, следует из данных сайта госзакупок. Конкурс объявили 16 апреля, заявки принимаются до 24 апреля.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 356,5 млн руб. В качестве источника финансирования указаны субсидии из федерального бюджета. Согласно документации, подрядчик должен выполнить капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, вентиляции, электроснабжения. Также строительной компании предстоит заменить лифты в здании и оборудование для учета электроэнергии.

Срок исполнения договора — 30 марта 2027 года. Победителю конкурса предстоит к концу 2026 года сдать в эксплуатацию 6,9 тыс. кв. м, а в 2027 году 1 тыс. кв. м помещений. Общая площадь десятиэтажного общежития — 7,9 тыс. кв. м.

Здание построено в 1991 году и рассчитано на 547 студентов. Последний ремонт в общежитии проводился в 2007 году, тогда были заменены оконные заполнения и выполнен навесной фасад.

СФУ входит в топ-20 ведущих университетов России, в вузе обучаются более 27 тыс. студентов. В состав учреждения входят 30 общежитий.

Лолита Белова