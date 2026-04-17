ПСБ выставил конфискованный «Русмаркет» на торги за 240 млн рублей

Банк ПСБ открыл прием заявок на аукцион по продаже 100% уставного капитала оператора по строительству и эксплуатации радиотелефонной инфраструктуры «Русмаркет». Об этом сообщает пресс-служба «Росимущества». Ранее компанию конфисковали по коррупционному делу.

Стартовая цена активов составит 238,8 млн руб., отмечается в публикации. Прием заявок заканчивается 23 апреля. Сами торги состоятся в онлайн-формате на следующий день. Шаг аукциона составит 1%, или 2,4 млн руб., задаток — 20%, или 47,8 млн руб.

Суд обратил «Русмаркет» в доход государства в июле 2025 года. Он принадлежал сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Даниилу Лысенко. По версии надзорных органов, через компанию выводил средства другой фигурант коррупционного дела — бывший глава «МРСК Северного Кавказа» Магомед Каитов. Средства выводили в теневой оборот для дальнейшего использования в нелегальных целях. За период с 2019 по 2024 год таким образом провели 337,1 млн руб.

