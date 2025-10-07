Сын судьи даже выпивал на чужие

Председатель Арбитражного суда Ставропольского края Лариса Лысенко поддерживала коммерческие структуры своего сына и вмешивалась в проводимые налоговикам проверки. Такая информация, как стало известно “Ъ”, была представлена Генпрокуратурой в ходе рассмотрения нового антикоррупционного иска к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и его партнеру по бизнесу Даниилу Лысенко, сыну судьи. Также, как выяснил надзор, структуры господина Каитова оплачивали последнему не только рестораны, но и дорогостоящее обучение в школе «Сколково».

Дополнительные доказательства, подтверждающие взаимосвязь Магомеда Каитова и Даниила Лысенко, были представлены на заседании Гагаринского райсуда Москвы, который накануне приступил к рассмотрению иска об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Русмаркет» и взыскании с ответчиков 337 млн руб.

Надзор полагает, что через данную компанию, оформленную на Даниила Лысенко и еще одного соответчика, Андрея Жаркова, обналичивалась прибыль холдинга господина Каитова, состоявшего из энергетических компаний Ставропольского края.

Их ежегодная выручка составляет 35 млрд руб., а валовая прибыль — 20 млрд руб.

Черемушкинский суд Москвы 28 июля обратил их акции в доход государства как коррупционно нажитое имущество. Позже было установлено, что в состав холдинга господина Каитова, монополизировавшего электросетевую систему Ставропольского края, входило еще две компании — краснодарское ООО ПКИ и московское ООО «Русмаркет».

Через них, утверждает надзор, для дальнейшего использования денег в нелегальных целях с 2019 по 2024 год под видом строительно-монтажных работ и закупки оборудования и было выведено в теневой оборот 337,1 млн руб.

В ходе нового процесса прокуратура и ФНС России (участвует в деле в качестве третьего лица) представили данные о том, что в 2019–2024 годах Даниил Лысенко одновременно с работой в ООО «Русмаркет» и ООО ПКИ получал доход еще в трех организациях, подконтрольных Магомеду Каитову,— «Энергоальянс», «Юрсервисэнерго» и «Юрэнергогарант». А всего в бизнес-структурах Каитова ему была выплачена зарплата в размере 27,6 млн руб.

В тот же период на личные счета Даниила Лысенко из неустановленных источников поступило 63 млн руб., из которых 49 млн руб. было внесено через банкоматы.

Также прокуратура представила суду документы, свидетельствующие о том, что ООО «Русмаркет» оплачивает личные расходы Даниила Лысенко на гостиницы, рестораны и алкоголь. Только за 2024 год, по сведениям истца, их размер составил более 480 тыс. руб. А в 2021 году компания оплатила дорогостоящее дополнительное образование ответчика в Школе управления «Сколково», которое обошлось в 5,1 млн руб.

В суде были приобщены доверенности от генерального директора ООО «Русмаркет» Алексея Касаева и владельца ООО «Энергия и К» (собственник доли в ООО «Русмаркет») Дмитрия Маркова, свидетельствующие о наделении Даниила Лысенко полномочиями единоличного руководителя и учредителя ООО «Русмаркет».

В представленных суду протоколах допросов бывших работников компании говорилось, что именно Лысенко является ее фактическим руководителем, подбирая сотрудников и назначая их на должности, а также подписывает различные финансово-хозяйственные документы.

Генпрокуратура представила доказательства того, что мать Даниила Лысенко, председатель Арбитражного суда Ставропольского края Лариса Лысенко, поддерживала коммерческие структуры своего сына и Магомеда Каитова. А подконтрольную ей судебную инстанцию она использовала в целях легализации противоправной деятельности ООО «Русмаркет».

Госпожа Лысенко, по данным прокуроров, задействовала свой статус руководителя краевого суда для вмешательства и воспрепятствование проведению ФНС России проверок в отношении организации сына. В частности, из письма фискального органа от 10 сентября этого года следует, что она трижды (27 февраля, 21 марта и 14 апреля 2025 года) обращалась к руководству налоговой службы с просьбой исключить из актов проверок информацию об ООО «Русмаркет» и ее сыне, а также их связях с господином Каитовым.

По данным Росфинмониторинга, конечным бенефициаром ООО ПКИ и ООО «Русмаркет» является сам Магомед Каитов. Скрывая себя как собственника, он оформил их на подконтрольных ему лиц. Вначале владельцем ООО «Русмаркет» была дочь господина Каитова, а затем его доверенное лицо Андрей Жарков. В феврале 2024 доля в уставном капитале предприятия была оформлена на Даниила Лысенко.

Как утверждает Генпрокуратура, часть средств энергетических компаний ООО ПКИ и ООО «Русмаркет» ответчики передавали Магомеду Каитову и его родственникам, а другую — использовали для захвата муниципальной земли, на которой строились многофункциональные вышки. Последние сдавались в аренду операторам сотовой связи. Разбирательство продолжится 9 октября.

Мария Локотецкая