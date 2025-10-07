Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сын судьи даже выпивал на чужие

Генпрокуратура представила новые доказательства коррупционных связей семьи председателя ставропольского арбитража

Председатель Арбитражного суда Ставропольского края Лариса Лысенко поддерживала коммерческие структуры своего сына и вмешивалась в проводимые налоговикам проверки. Такая информация, как стало известно “Ъ”, была представлена Генпрокуратурой в ходе рассмотрения нового антикоррупционного иска к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и его партнеру по бизнесу Даниилу Лысенко, сыну судьи. Также, как выяснил надзор, структуры господина Каитова оплачивали последнему не только рестораны, но и дорогостоящее обучение в школе «Сколково».

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Дополнительные доказательства, подтверждающие взаимосвязь Магомеда Каитова и Даниила Лысенко, были представлены на заседании Гагаринского райсуда Москвы, который накануне приступил к рассмотрению иска об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Русмаркет» и взыскании с ответчиков 337 млн руб.

Надзор полагает, что через данную компанию, оформленную на Даниила Лысенко и еще одного соответчика, Андрея Жаркова, обналичивалась прибыль холдинга господина Каитова, состоявшего из энергетических компаний Ставропольского края.

Их ежегодная выручка составляет 35 млрд руб., а валовая прибыль — 20 млрд руб.

Черемушкинский суд Москвы 28 июля обратил их акции в доход государства как коррупционно нажитое имущество. Позже было установлено, что в состав холдинга господина Каитова, монополизировавшего электросетевую систему Ставропольского края, входило еще две компании — краснодарское ООО ПКИ и московское ООО «Русмаркет».

Через них, утверждает надзор, для дальнейшего использования денег в нелегальных целях с 2019 по 2024 год под видом строительно-монтажных работ и закупки оборудования и было выведено в теневой оборот 337,1 млн руб.

В ходе нового процесса прокуратура и ФНС России (участвует в деле в качестве третьего лица) представили данные о том, что в 2019–2024 годах Даниил Лысенко одновременно с работой в ООО «Русмаркет» и ООО ПКИ получал доход еще в трех организациях, подконтрольных Магомеду Каитову,— «Энергоальянс», «Юрсервисэнерго» и «Юрэнергогарант». А всего в бизнес-структурах Каитова ему была выплачена зарплата в размере 27,6 млн руб.

В тот же период на личные счета Даниила Лысенко из неустановленных источников поступило 63 млн руб., из которых 49 млн руб. было внесено через банкоматы.

Также прокуратура представила суду документы, свидетельствующие о том, что ООО «Русмаркет» оплачивает личные расходы Даниила Лысенко на гостиницы, рестораны и алкоголь. Только за 2024 год, по сведениям истца, их размер составил более 480 тыс. руб. А в 2021 году компания оплатила дорогостоящее дополнительное образование ответчика в Школе управления «Сколково», которое обошлось в 5,1 млн руб.

В суде были приобщены доверенности от генерального директора ООО «Русмаркет» Алексея Касаева и владельца ООО «Энергия и К» (собственник доли в ООО «Русмаркет») Дмитрия Маркова, свидетельствующие о наделении Даниила Лысенко полномочиями единоличного руководителя и учредителя ООО «Русмаркет».

В представленных суду протоколах допросов бывших работников компании говорилось, что именно Лысенко является ее фактическим руководителем, подбирая сотрудников и назначая их на должности, а также подписывает различные финансово-хозяйственные документы.

Генпрокуратура представила доказательства того, что мать Даниила Лысенко, председатель Арбитражного суда Ставропольского края Лариса Лысенко, поддерживала коммерческие структуры своего сына и Магомеда Каитова. А подконтрольную ей судебную инстанцию она использовала в целях легализации противоправной деятельности ООО «Русмаркет».

Прокуратура считает, что сын председателя ставропольского арбитража вывел сотни миллионов в теневой оборот

Госпожа Лысенко, по данным прокуроров, задействовала свой статус руководителя краевого суда для вмешательства и воспрепятствование проведению ФНС России проверок в отношении организации сына. В частности, из письма фискального органа от 10 сентября этого года следует, что она трижды (27 февраля, 21 марта и 14 апреля 2025 года) обращалась к руководству налоговой службы с просьбой исключить из актов проверок информацию об ООО «Русмаркет» и ее сыне, а также их связях с господином Каитовым.

По данным Росфинмониторинга, конечным бенефициаром ООО ПКИ и ООО «Русмаркет» является сам Магомед Каитов. Скрывая себя как собственника, он оформил их на подконтрольных ему лиц. Вначале владельцем ООО «Русмаркет» была дочь господина Каитова, а затем его доверенное лицо Андрей Жарков. В феврале 2024 доля в уставном капитале предприятия была оформлена на Даниила Лысенко.

Как утверждает Генпрокуратура, часть средств энергетических компаний ООО ПКИ и ООО «Русмаркет» ответчики передавали Магомеду Каитову и его родственникам, а другую — использовали для захвата муниципальной земли, на которой строились многофункциональные вышки. Последние сдавались в аренду операторам сотовой связи. Разбирательство продолжится 9 октября.

Мария Локотецкая

Новости компаний Все