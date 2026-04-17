Экс-главу госжилинспекции Дагестана заподозрили в злоупотреблении полномочиями

В Дагестане задержали бывшего руководителя государственной жилищной инспекции республики. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Дело возбудили после проверок МВД и ФСБ. По версии следствия, подозреваемый в 2024-2025 годах приказал подчиненному составить подложные документы о списании имущества госжилинспекции.

Следователи оценили ущерб инспекции более чем в 700 тыс. руб. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Никита Черненко