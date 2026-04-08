УФАС доказало диагноз

Уфимская компания — поставщик медицинского оборудования «Медтехника» не смогла доказать арбитражному суду Башкирии правомерность контрактов с региональным Управлением капитального строительства Башкирии на 25,6 млн руб. Госучреждение заказало у фирмы рентген-аппарат для строящейся детской поликлиники в Месягутово, однако Управление Федеральной антимонопольной службы, основываясь на материалах СКР, уличило стороны в сговоре: якобы закупка проводилась под конкретного поставщика. Суд согласился с позицией надзорных органов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Поставка медоборудования стала причиной уголовного, антимонопольного и арбитражного разбирательства

Арбитражный суд Башкирии оставил в силе решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое признало Управление капитального строительства Башкирии (УКС РБ) и уфимскую фирму «Медтехника» нарушившими законодательство о конкуренции.

Речь идет о договоре между УКС РБ и «Медтехникой» на поставку рентгенодиагностического комплекса для строящейся детской поликлиники в селе Месягутово. В декабре 2022 года они подписали контракт стоимостью 25,6 млн руб.

Между тем сделка привлекла внимание правоохранительных органов. В апреле 2025 года в УФАС по Башкирии поступили материалы из регионального управления СКР, которые свидетельствовали о признаках антиконкурентного соглашения между сторонами контракта.

В это время шло расследование уголовного дела в отношении начальницы УКС РБ Инны Иксановой: ее обвиняли в превышении должностных полномочий за контракты с компанией «Медлэнд», по которым фирма поставила контрафактное УЗИ-оборудование для районных и городских больниц республики. Как сообщал «Ъ», в конце прошлого года Октябрьский райсуд Уфы приговорил Инну Иксанову к пяти годам лишения свободы (см. «Ъ» от 25 декабря 2025 года). Бывшая чиновница вину не признала. 31 марта в Верховный суд Башкирии поступила жалоба на приговор, апелляционное заседание назначено на 13 апреля.

Опираясь на материалы следствия, УФАС выяснило, что в ноябре 2022 года УКС РБ сначала объявило закупку рентген-аппарата с начальной стоимостью 16,5 млн руб. Однако в тот же месяц представители госучреждения встретились с представителями «Медтехники», которые убедили заказчика отменить закупку и организовать новый аукцион. По версии следователей, представители фирмы якобы заявили на встрече, что у них нет оборудования на два рабочих места, как того требовал первый аукцион, а есть только на три. Кроме того, «Медтехника» якобы повлияла на формирование цены повторных торгов, передав заказчику коммерческие предложения.

В новой закупке приняли участие два поставщика, «Медтехника» победила в аукционе, согласившись сбить цену менее чем на 1%.

Несмотря на то, что трехместный аппарат не соответствовал проекту поликлиники, УКС РБ заключило контракт с «Медтехникой», полагают в УФАС. В сентябре 2025 года ведомство приняло решение о нарушении антимонопольного законодательства участниками сделки.

В попытке оспорить решение антимонопольного органа «Медтехника» утверждала, что ведомство не доказало наличие антиконкурентного соглашения с УКС РБ. Также в иске компания настаивала, что УФАС не дало ей возможности ознакомиться с материалами дела. Ко всему прочему, истец заявлял, что заказчик отменил первую закупку не из-за договоренностей с потенциальным поставщиком, а из-за технических ошибок. Из доводов компании также следовало, что у участника переговоров с УКС РБ от имени «Медтехники» не было полномочий представлять интересы организации.

Требования истца поддержала Месягутовская центральная районная больница.

Представитель УФАС в удовлетворении требований просил отказать, полагая доказанным риск ограничения конкуренции или создания преимущественных условий для «Медтехники» условиями аукциона.

Ссылаясь на документы СКР, суд признал доказанным факты переговоров между «Медтехникой» и УКС РБ и передачи от фирмы заказчику характеристик медицинского оборудования и коммерческих предложений. Довод истца об отсутствии у сотрудника полномочий на принятие решений от его имени не опровергает выводы УФАС, так как бенефициаром от действий работников стала именно «Медтехника», говорится в решении арбитражного суда.

По мнению председателя коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Руслана Евсюкова, у «Медтехники» есть возможности для обжалования решения суда. «Суд привел лишь общие формулировки о подтверждении вины компании некими материалами СКР, при этом нет ссылок на конкретные документы. При отсутствии вступившего в силу приговора, арбитражный суд не вправе игнорировать процесс изучения и оценки доказательств, тем более истец указывал, что при рассмотрении антимонопольного дела его с этими материалами не ознакомили. Полагаю, что в апелляции компания может добиться детального изучения ее доводов и документов без слепого приоритета материалов следствия»,— отметил господин Евсюков.

Идэль Гумеров