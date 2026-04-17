Гендиректора «Лидер77» приговорили к пяти годам за хищение древесины в зоне СВО

Останкинский районный суд Москвы признал гендиректора ООО «Лидер77» Ишхана Тамояна виновным в мошенничестве за хищение древесины в зоне СВО. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу 500 тыс. руб., сообщила пресс-служба судов столицы.

Согласно фабуле дела, фирма Тамояна занималась перевозкой пиломатериалов в зону спецоперации. Однако при доставке составлялись фиктивные документы. В итоге объем доставленной военнослужащим древесины оказался в два раз меньше заявленного. Ущерб по делу превысил 32 млн руб.

Никита Черненко