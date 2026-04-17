ФАС заподозрила «Озон фармацевтику» в антимонопольных нарушениях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает «Озон фармацевтику» в нарушении антимонопольного законодательства, поскольку компания не снизила цены на аутоиммунный препарат «Азатиоприн» после того, как его включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

27 марта ФАС потребовала от «Озон фармацевтики» — единственного производителя «Азатиоприна» — снизить цены на препарат. Сейчас они превышают стоимость, рассчитанную по утвержденной правительством методике. «На текущий момент новую заявку компания не направила»,— заявили в ведомстве.

Пресс-служба «Озон фармацевтики» сообщила агентству о переговорах с ФАС по вопросу цен на препарат. «Компания подала на регистрацию цены, по которым препарат бесперебойно реализовывался до включения в перечень ЖНВЛП. Текущая позиция компании обоснована и обеспечивает возможность стабильного выпуска препарата без риска возникновения дефицита»,— указали в пресс-службе.

«Озон фармацевтика» не должна отгружать имеющийся в наличии препарат до достижения окончательного соглашения с ФАС, отметили в компании. Там добавили, что ключевым предметом обсуждения стало расхождение в выборе референтных стран, данные которых используют, чтобы определить предельную отпускную цену.