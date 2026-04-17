В Екатеринбурге из-за сноса здания закроют движение транспорта на Пролетарской

В Екатеринбурге с 20 апреля по 30 июня будет закрыто движение транспорта на участке улицы Пролетарской, сообщили в администрации города. Ограничение связано с проведением работ по сносу здания на ул. Пролетарской, 7, где ранее размещался офис Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На время работ движение на указанном участке будет частично перекрыто, при этом схема общественного транспорта останется без изменений. Объезд закрытого отрезка организуют по улицам Клары Цеткин, Горького, Дзержинского, Царской и Первомайской. В зоне ограничений установят соответствующие дорожные знаки.

Напомним, в марте представители ГУФССП России по Свердловской области сообщили, что переезжают из офиса на ул. Пролетарской на ул. Бажова, 79. Здание бывшего офиса ведомства планируют снести, после чего на его месте начнется новое строительство.

Полина Бабинцева