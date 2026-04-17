Следственный комитет обвинил инженера в крушении поезда Москва — Челябинск

Следственный комитет РФ предъявил обвинение инженеру одной из структур ОАО «РЖД» в связи со сходом поезда Москва – Челябинск в начале апреля этого года. Предполагается, что он знал о дефектах железнодорожного полотна, но не организовал повторную проверку, сообщает пресс-служба СК.

Как считает следствие, за неделю до происшествия инженер сетевого диагностического комплекса инфраструктуры «ЭРА+» №519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО «РЖД» получил данные о дефектах желензодорожного полотна. Их выявили на участке 888-1078 км Куйбышевской железной дороги. Узнав о дефектах, инженер не инициировал вторичный детальный контроль, что привело к излому рельс, считает следствие.

В результате 3 апреля на 953 километре перегона ст. Путевой – ст. Бряндино Куйбышевской железной дороги восемь вагонов пассажирского поезда №302 Москва — Челябинск сошли с путей. Пострадали 80 пассажиров.

Инженеру предъявлено обвинение по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения). Сумма причиненного аварией ущерба устанавливается.

Дмитрий Моргулес