Недавно Геммологический институт Америки (GIA) выпустил подробный материал о своих достижениях и нововведениях 2025 года. Об изменениях оценки лабораторных бриллиантов и жемчуга я уже рассказывала.

Еще одна очень красивая и действительно редкая история — работа с Winston Red, одним из самых известных красных бриллиантов в мире. В 2025 году команда ученых GIA вместе со специалистами департамента минералогии Смитсоновского музея и куратором Горной школы Парижа исследовала знаменитый красный бриллиант весом 2,33 карата — пятый по величине среди известных красных бриллиантов с настолько чистым красным цветом.

Здесь важна не только сама редкость камня (хотя она почти музейного уровня), но и вывод исследования. Опираясь на детальный анализ Winston Red и на данные по другим красным бриллиантам, которые GIA собирал десятилетиями, ученые пришли к выводу: его цвет связан с пластической деформацией — тонкими изменениями кристаллической структуры алмаза. Они были вызваны крайне долгой и напряженной «биографией» под землей при колоссальном давлении и температуре.

Здесь важно понимать, что речь не о какой-то новой теории: GIA и другие серьезные институции еще с начала 2000-х публиковали исследования, демонстрирующие, что в отличие от большинства цветных бриллиантов, где цвет обусловлен примесями или радиацией, в розовых и красных он возникает из-за пластической деформации. Но Winston Red — это один из редчайших и при этом эталонных по чистоте красного цвета камней. И возможность провести его детальный анализ — это фактически проверка всей накопленной научной базы на идеальном образце.

Анна Минакова