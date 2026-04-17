Мурашко: доля ведущих здоровый образ жизни россиян превысит 11% в 2026 году

В 2026 году доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, достигнет 11,5%. Такие данные представил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время выступления на расширенном заседании коллегии ведомства.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Мурашко также поделился планами увеличить это число в 1,5 раза к 2030 году. «Здоровое долголетие — это самая рентабельная инвестиция человека в свою жизнь и инвестиция государства в человека»,— заявил министр.

Факторы риска формируются в течение жизни человека и могут быть нивелированы, отметил министр. По его словам, для активного долголетия важны состояние здоровья и когнитивных функций, в том числе социализация — общение с друзьями и родственниками.

Михаил Мурашко убежден, что эти вопросы должны решаться на уровне государственных медицинских программ. «В этом году запланировано проведение региональных и федеральных форумов по данному направлению»,— уточнил он.

В декабре 2025 года президент Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения на период до 2030 года. Среди прочего, к текущему году планируется увеличить до 13,6% долю граждан, ведущих здоровый образ жизни.