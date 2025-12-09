Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения в России

Владимир Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения на период до 2030 года. Президентский указ был подписан 8 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Документ сменяет предыдущую стратегию, действовавшую с 2019 по 2025 год. Правительству РФ поручено в течение шести месяцев разработать план мероприятий по реализации новой стратегии.

Документ состоит из семи разделов и 24 пунктов, касающихся оценки состояния национальной безопасности в сфере здравоохранения, угроз и вызовов для отрасли, целей и приоритетных направлений развития, а также механизмов, этапов и ожидаемых результатов реализации стратегии.

В частности, к 2030 году планируется увеличить до 13,6% долю граждан, ведущих здоровый образ жизни. Также в планах – сокращение потребления алкоголя до 7,8 л этанола на душу населения; увеличение доли отечественных лекарств в общем объеме жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90%; достижение уровня технологической независимости в сфере здравоохранения в 80%. Обеспеченность врачами медучреждений, оказывающих бесплатную медицинскую помощь, должна составить 43,46 человека на 10 тыс. населения.