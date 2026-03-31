Суд в Волгограде арестовал 44 млн экс-депутата, совмещавшего бизнес с мандатом

Кировский районный суд Волгограда 16 марта арестовал счета и имущество бывшего депутата облдумы Станислава Короткова. Соответствующая информация появилась на сайте суда. В отношении экс-парламентария возбуждены 14 исполнительных производств в Волгограде, Москве, Подмосковье и Казани. На сайте ФССП подтверждено, что более 43,91 млн руб. господина Короткова арестованы. Меры приняты в рамках иска о взыскании с него этой суммы в госдоход.

По версии прокуратуры, Станислав Коротков, находясь на посту депутата, получал доход от московского ООО «Земля Профи», работающего в сфере строительства. Он фактически управлял делами компании, но формально одним из учредителей числилась его дочь Ирина Короткова (до 17 февраля 2026 года). Сам экс-депутат был совладельцем фирмы до октября 2025 года. По данным «Блокнот Волгоград», доход экс-депутата от управления фирмой составлял около 652 тыс. руб. ежемесячно.

Согласно федеральному закону, депутаты, работающие на постоянной основе, не имеют права участвовать в управлении коммерческими и некоммерческими организациями. Им разрешена лишь преподавательская, научная или творческая деятельность, отмечали в прокуратуре.

Ранее Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры об изменении оснований досрочного прекращения полномочий Станислава Короткова. Изначально депутат сложил полномочия по собственному желанию, но по решению суда основанием стало «неоднократное несоблюдение ограничений и запретов», установленных антикоррупционным законодательством.

Помимо потери статуса, господин Коротков был исключен из состава думских комитетов. Ранее он был председателем комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. Также он состоял в комитете по делам национальностей, казачества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций и в состав комиссии по вопросам реализации государственных программ, нацпроектов и приоритетных проектов развития региона.

На заседании регпарламента 19 марта было внепланово объявлено о назначении новым главой профильного экономического комитета Ларисы Гордиенко.

Нина Шевченко