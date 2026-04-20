Магазины не настроены на рост

Объем ввода торговых центров в Москве за январь—март 2026 года упал на 92% год к году, до 6,2 тыс. кв. м. К концу этого года консультанты прогнозируют ввод 125 тыс. кв. м торговой недвижимости, что на 42% меньше год к году. Многие девелоперы не торопятся с выводом на рынок своих объектов в условиях падения потребительского спроса.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По итогам января—марта 2026 года объем ввода торговой недвижимости в Москве сократился на 92% год к году, до 6,2 тыс. кв. м, следует из подсчетов NF Group. Такую же динамику фиксируют в IBC Real Estate, где отмечают, что объем нового строительства торговых центров за первый квартал текущего года в Москве снизился на 90% год к году, до 7,1 тыс. кв. м. Это минимальный показатель ввода за последние восемь лет, подчеркивают также в Nikoliers.

Падение показателя объясняется ограниченным числом новых проектов в активной стадии реализации, отмечает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Владельцы торгцентров предпочитают откладывать ввод своих объектов из-за удорожания отделки и рабочей силы, говорит руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Кроме того, по ее словам, в условиях высокой конкуренции с онлайн-ритейлерами, собственникам торговых комплексов все сложнее привлекать арендаторов. Большинство ритейлеров не готовы размещать свои магазины в торговых объектах без уверенности в трафике, поясняет эксперт АТЭР (Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла) Павел Люлин. Кризис на рынке торгцентров привел к тому, что инвесторы стали осторожнее вкладываться в этот сегмент коммерческой недвижимости. По данным Ricci, объем инвестиций в торговые комплексы по итогам 2025 года снизился на 10% год к году, до 90 млрд руб.

При этом доля свободных площадей в торговых комплексах Москвы по итогам первого квартала 2026 года снизилась на 1,2 процентного пункта (п. п.) год к году, до 5,6%, по данным Евгении Хакбердиевой. Впрочем, отмечает эксперт, к концу этого года показатель может увеличиться на 2,4 п. п. год к году, до 8%. Новые объекты открываются в среднем с вакантностью на уровне 30–40%, для заполнения площадей требуется около 2–3 лет, говорит директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.

Многие ритейлеры отказываются от неприбыльных точек, фокусируясь на развитии флагманских магазинов и онлайн-каналов, что увеличивает долю пустующих торговых площадей, говорит Екатерина Ногай.

Кроме того, за последние годы часть брендов полностью закрылась, не справившись с конкуренцией с онлайн-торговлей, добавляет эксперт.

Ситуация вряд ли улучшится к концу 2026 года: к этому моменту в Москве появится около 125 тыс. кв. м торговых центров, что на 42% меньше год к году, прогнозирует Юлия Кузнецова. А на горизонте ближайших лет, ожидает она, объемы ввода таких объектов будут сниженными, поскольку новые проекты сейчас практически не запускаются.

Главным препятствием для девелоперов торговых центров является все еще дорогое заемное финансирование и высокий уровень конкуренции во многих локациях, поясняет руководитель отдела исследований и консалтинга «Магазин магазинов» Андрей Сурков. Строительством торговых комплексов сейчас занимаются в основном жилые девелоперы, которые возводят объекты районного формата, говорит госпожа Хакбердиева. Так, по данным Юлии Кузнецовой, доля непрофильного девелопмента в общем объеме ввода торговых центров в 2026–2030 годах может составить почти 70%, для сравнения, в 2020–2025 годах этот показатель находился на уровне 40%.

София Мешкова