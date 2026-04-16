Российский институт театрального искусства ГИТИС — совсем не чужое для меня учебное заведение — проводит массу разнообразных творческих мероприятий. Ну про выставки и арт-резиденции я даже здесь не упоминаю. Это то, чем я сам преимущественно занимаюсь со студентами. Но вот режиссерские, актерские и другие фестивальные действия-события не менее интересные.

Меня всегда привлекал Международный фестиваль сценического фехтования «Серебряная шпага». В нынешнем году он станет 14-м по счету и пройдет 17-18 апреля на Новой сцене ГИТИСа в Новых Черемушках.

Между прочим, это единственный в мире профессиональный фестиваль сценического фехтования. Он был придуман заведующим кафедрой сценической пластики ГИТИСа Николаем Карповым и впервые проведен в 2007 году. Любопытно, что тогда фестиваль носил имена А. Немеровского и И. Коха, основоположников московской и ленинградской школ сценического фехтования в Советском Союзе. А уже с 2014-го, после ухода из жизни заслуженного артиста РФ этот праздник-конкурс носит имя Карпова.

Это действительно конкурс, в котором примут участие студенты театральных вузов из Монголии и Казахстана, а также из 12 городов России, от Воронежа до Улан-Удэ. Всего в конкурсную программу вошло 38 работ. Номинаций семь. Самые, на мой взгляд, эффектные это «Лучший женский фехтовальный дуэт» и «Лучший массовый бой (от шести участников)».

Итак, в первый день фестиваля будут конкурсные состязания, а вот 18 апреля вечером на Новой сцене пройдет гала-концерт с награждением победителей. Получают они, понятно, дипломы, но также и специально выполненное «оружие» — фехтовальные клинки.

Среди партнеров фестиваля — Ассоциация каскадеров и Госфильмофонд России, с которым у нас, кстати, далеко идущие совместные планы как раз по части Арт-резиденций. Ну это я опять о своем, а что касается «сцен-фехта», то в кинотеатре «Иллюзион» в высотке на Краснохолмской Госфильмофонд покажет картины «Эскадрон гусар летучих» (1980), а еще «И на камнях растут деревья» (1985). В них «массовые бои» представлены наиболее эффектно.