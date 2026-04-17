Грабители банка в Неаполе скрылись от полиции через канализацию

16 апреля в отделение банка Credit Agricole в Неаполе ворвались грабители, захватили заложников, а потом успешно скрылись с места преступления через канализационную систему. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на городские власти и собственного корреспондента на месте.

Трое вооруженных грабителей вошли в отделение банка посреди рабочего дня и взяли в заложники 25 человек — сотрудников и клиентов. Преступники удерживали их два часа, пока полиция не устроила штурм помещения. Позже префект полиции Неаполя Микеле ди Бари заявил, что «благодаря умелым действиям правоохранительных органов заложники в ходе штурма не получили серьезных травм».

Однако, когда полиция освободила отделение банка, грабителей на месте уже не было. Как оказалось, через отверстие в полу они пробрались к канализационным тоннелям и ушли через них. Полиция пока не может найти воров.

Объем украденного пока не установлен: наличных в отделении не оказалось, поэтому грабители вскрыли сейфовые ячейки. Что в них находилось, сотрудникам банка неизвестно.

В 2020 году аналогичное ограбление произошло в отделении Credit Agricole в Милане. Тогда двое вооруженных грабителей проникли в помещение через главный вход и взяли сотрудников в заложники, в то время как двое их сообщников проникли в помещение через канализацию. Банда опустошила несколько сейфовых ячеек, после чего все преступники скрылись через водостоки.

Екатерина Наумова