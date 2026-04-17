В Казани представили новые рендеры Центра фигурного катания

Опубликовали новые рендеры Центра фигурного катания, который строится в Казани. Фотографиями поделилась архитектор Елена Валеева в своем Telegram-канале.

В интерьерах планируется использовать спокойные жемчужно-серые оттенки с красными акцентами, а также элементы, связанные с тематикой фигурного катания. В фойе будут представлены концертные костюмы Алины Загитовой.

Центром экспозиции станет колонна, имитирующая лед.

Ранее сообщалось, что в здании предусмотрены тренировочные и хореографические залы, помещения для общефизической подготовки, раздевалки, ледовая площадка, зоны ожидания и кафе.

Анна Кайдалова