В Казани представили новые рендеры Центра фигурного катания
Опубликовали новые рендеры Центра фигурного катания, который строится в Казани. Фотографиями поделилась архитектор Елена Валеева в своем Telegram-канале.
В интерьерах планируется использовать спокойные жемчужно-серые оттенки с красными акцентами, а также элементы, связанные с тематикой фигурного катания. В фойе будут представлены концертные костюмы Алины Загитовой.
Центром экспозиции станет колонна, имитирующая лед.
Ранее сообщалось, что в здании предусмотрены тренировочные и хореографические залы, помещения для общефизической подготовки, раздевалки, ледовая площадка, зоны ожидания и кафе.