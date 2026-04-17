Новак Джокович пропустит «мастерс» в Мадриде

Четвертая ракетка мира Новак Джокович отказался от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 в Мадриде. Об этом серб сообщил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мадрид, к сожалению, в этом году я не смогу участвовать в соревнованиях. Я продолжаю свое восстановление, чтобы как можно скорее вернуться. До скорой встречи»,— написал теннисист. Ранее Джокович не сыграл на «мастерсах» в Майами и Монте-Карло из-за травмы правого плеча.

Турнир в Мадриде пройдет с 22 апреля по 3 мая. Общий призовой фонд соревнования составит €8,235 млн. В прошлом году победителем стал норвежец Каспер Рууд. Новак Джокович выигрывал мадридский «мастерс» трижды — в 2011, 2016 и 2019 году.

На счету 38-летнего серба 101 титул на турнирах ATP, в том числе рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема. Также он является олимпийским чемпионом 2024 года.

