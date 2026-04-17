В Норильске проведут тендер на оказание авиационных поисково-спасательных работ

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» объявило конкурс по выбору подрядчика для оказания авиационных услуг поисково-спасательных работ в красноярской зоне авиационно-космического поиска и спасания. Местом дислокации указан Норильск, радиус действия группы составит не менее 900 км, указывается на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена договора составляет 367,8 млн руб., заявки принимаются до 4 мая, итоги подведут 12 мая.

Согласно проектной документации, в круглосуточном дежурстве будет участвовать одно воздушное судно Ан-26, однако поставщику необходимо иметь замену на случай техобслуживания или поломки самолета. Объем оказываемых услуг за весь срок по договору составляет 17 544 часа, в том числе 5 136 часов в 2026 году, 8 760 часов в 2027 году, 3 648 часов в 2028 году. Контракт будет действовать до 31 мая 2028 года.

Проектом предусмотрено поддержание в постоянной готовности поисково-спасательной службы и экипажей, которые должны быть готовы к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, пассажиров и экипажей, оказанию помощи пострадавшим и эвакуации.

Лолита Белова